Polis Akademisi 2000 Komiser Yardımcısı Alım Başvuruları Başladı! İşte Detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Önbaşvuru Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre bugün itibari ile başvuruların başladığı açıklandı. İşte detaylar...
Ön başvuru yapmak için tıklayınız.
PAEM LİSANS MEZUNLARI KONTENJAN DURUMLARI
2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi için (1.800) Erkek, (200) Kadın aday olmak üzere toplam (2.000) asil aday alınacaktır.
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar
ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512) 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,, (01/01/1990 ve sonrası doğmuş olmak)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)
( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Erkek adaylar için şahsen başvuru tarihi itibariyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak,(Ocak 2020 tarihine kadar askerliği ile ilişiği bulunmamak)
PAEM’e başvuran adayların Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Eğitim Ve Öğretim yönetmeliğinin adaylarda aranılan şartlar başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
SINAV ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ
Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından önce sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (YÜZ Türk Lirası) 17 Eylül 2019 saat 09:00’dan, 27 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI nolu hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı, EFT ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)
Yukarıda durumları belirtilen adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU ŞEKLİ
Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile 17 Eylül -27 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.
E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
E-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)
Sınav giriş belgesi,
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi düzenlenmez.
Sınav başvuru Dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ,
Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,
Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi
PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.
SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır.
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.
İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.
Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat/Sözlü Sınavı
Belirlenen taban puanın üzerinde puan alan adaylara, şahsen başvurularının alınması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/Sözlü sınavı için www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi verilecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklardır.
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar ve Bakanlıkça belirlenen taban puanının altında puan alan adaylar ile ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan veya randevu tarihinde gelmeyen ya da istenilen evraklar ile ilgili eksikliği olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne çağrılır. Bu sıralamanın dışında kalan ön başvuruda bulunan adaylara randevu verilmez, sınava çağırılmazlar.
Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından ödenen başvuru ücretinin hiçbir şekilde geri iadesi yapılmayacaktır.
SAĞLIK ŞARTLARI
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne alınacak öğrenci adaylarında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Aynı yönetmelikte belirtilen A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar, aşağıda belirtilen şekilde ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.
Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
(Bayanlarda boy 162. Erkeklerde 167 cm. Beden Kitle Endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)
Komisyon, adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” veya “Öğrenci Adayı OLAMAZ” şeklinde karar verir. “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
Hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar, diğer sınav aşamalarına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık komisyonunda hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:
Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.
Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/Sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.
MÜLAKAT/SÖZLÜ SINAVI
Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat/sözlü komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
Konu hakkında bilgi düzeyi,
Kendisinden istenileni kavrama,
Özgüveni,
İfade etme yeteneği,
Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat/sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.
Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLUR”, başarısız adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.
Mülakat/Sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25’i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.
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