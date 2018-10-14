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PÖH ve POMEM Alımlarında Yaş Müjdesi!

Polis Özel Harekat (PÖH) ve POMEM alımlarında uzun zamandır beklenen yaş şartı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den müjdeli haber geldi.

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PÖH ve POMEM Alımlarında Yaş Müjdesi!

Polis Özel Harekat (PÖH) ve POMEM alımlarında uzun zamandır beklenen yaş şartı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den müjdeli haber geldi.

14 Ekim 2018 Pazar 14:25
PÖH ve POMEM Alımlarında Yaş Müjdesi!

Polis Özel Harekat (PÖH) ve POMEM alımlarında uzun zamandır beklenen yaş şartı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den müjdeli haber geldi.

''PÖH ve POMEM alımlarıda yaş şartının 32'ye yükseltilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık'' şeklinde açıklama yapan MHP'li Arzu Erdem polis olma hayali kuran milyonlarca gence umut oldu.

PÖH VE POMEM YAŞ ŞARTI 32 OLSUN

PÖH ve POMEM alımlarında yaş şartının 32'ye yükseltilmesi için #Soyludan32YaşMüjdesi adı altında kampanya başlatıldı. Bu etiket altında seslerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve diğer devlet-i erkana seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları;

''Pomem alımları yaş haddindeki hatalı yaş hesaplamasından dolayı yaşadığımız mevcut mağduriyetin ''1 ocak esas alınarak 32 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde düzenlenerek bu hatanın giderilmesini siz değerli büyüklerimizden talep etmekteyiz.''

''Sayın bakanımız Süleyman Soylu seçim öncesi katıldığı bir canlı yayında milyonların gözü önünde söz vermişti gençlere. 23.Dönem Pomem başvuruları bitmek üzere. Başvurular uzatılmalı ilan en azından 1 Ocak değişikliği ile güncellenmelidir.''

''Pomem alımlarında yaş haddindeki mevcut mağduriyetin ''1 ocak esas alınarak 32 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde düzenlenmesini talep ediyoruz.Lütfen bu şanlı üniformayı bizlerinde giyebilmesine vesile olarak ömür boyu dualarımıza nail olun''

''Sayın Bakanım Süleyman Soylu 23. Dönem başvuru süresinin uzatılıp bizlere sınav Hakkı verilmesini talep ediyoruz.''

''Sayın bakanım 23. Dönemin son başvuru günü bugün. Yaş şartıdaki düzenleme gençlerin istediği gibi olacak demiştiniz. Bizler size güveniyoruz. Yıllardır 31 aralık detayı yüzünden 28 yaşındayken 30 yaşında kabul edilen gençlerin sesini duyun 1.1.1986 sonrası ''

''Pomem yaş mağdurları, Türkiye'nin her yerinden. 60.000 kişi elektronik imzaları var. 1.1.1986 olarak bir düzenleme istedikleri. Sınav hakları iade edilsin. Sınavda elesinler, yine sesimiz çıkmaz ama sınav olma hakkı 3 yıldır elinden alınanlar var.''

''23. Dönem ve sonrası Pomem ile Pöh alımları öncesi binlerce polis adayı sizden müjdeli haber bekliyor''

PÖH VE POMEM YAŞ ŞARTI 32'YE YÜKSELTİLSİN KAMPANYASINA SİZ DE KATILABİLİRSİNİZ

Eğer yaş şartının 32'ye yükseltilmesini istiyorsanız Twitter,Facebook ve Instagram üzerinden düzenlenen #Soyludan32YaşMüjdesi etiketi altında duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
pöh pomem alımlarında yaş müjdesi
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