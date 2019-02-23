PÖH Alımında KPSS Şartı Var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) maddeleri 2018 yılının haziran ayında kabul edilmişti. KHK’lardan, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, uyum içeren düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı.