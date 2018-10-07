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PÖH Alımı Bekleyenleri Üzen İddia!..

Uzun zamandır Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak KPSS şartı olmadan en az lise mezunu Polis Özel Harekat Alım ilanı bekleniyor. PÖH alım haberini dört gözle bekleyen adayları üzecek bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

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PÖH Alımı Bekleyenleri Üzen İddia!..

Uzun zamandır Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak KPSS şartı olmadan en az lise mezunu Polis Özel Harekat Alım ilanı bekleniyor. PÖH alım haberini dört gözle bekleyen adayları üzecek bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:16
PÖH Alımı Bekleyenleri Üzen İddia!..

Uzun zamandır Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak KPSS şartı olmadan en az lise mezunu Polis Özel Harekat Alım ilanı bekleniyor. PÖH alım haberini dört gözle bekleyen adayları üzecek bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLUDAN GELECEK AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Uzun süredir PÖH alımı müjdesi bekleyen adaylar büyük bir heyecanla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelecek açıklamaları bekliyor. (Polis Özel Hareket) PÖH alımları ile ilgili yayımlanan bir ilan yada duyuru yapılmaması PÖH alımlarının teşkilat içerisinden yapılacağı iddialarını gündeme getirdi.Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden gönüllülük esasına dayanan PÖH alımları iddiası ilan veya duyuru bekleyen adayları üzdü. 

PÖH EMNİYET İÇİNDEN KARŞILANACAK İDDİASI

Son günlerde sosyal medya üzerinde dolaşan iddialara bakıldığında POMEM ile PÖH alımı yapılmayacağı iddiaları ağırlık basıyor. Sosyal medya paltformları olan Facebook ve Twitter üzerinde birbiri ile etkileşim içerisinde olanların gündeme getirdiği iddialara göre PÖH alımları teşkilat içerisinden gönüllülük esasına uygun olarak alınacak ve PÖH alım ilanı da teşkilat içinden karşılanması için yayımlanacağı iddia ediliyor.

BAKAN PÖH ALIM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Büyük Milet Meclisinde yaptığı bir icraat konuşmasında PÖH alımlarından kadın adaylar için de kontenjan ayrılacağını açıklamıştı. 100 Günlük İcraat Planı içerisinde birçok askeri ve emniyet personeli alımı yapılacağı hatta bekçi alımlarına varıncaya kadar alım planı yer alırken PÖH alımı ile ilgili bir detay bulunmuyordu. PÖH alımı için hala umudunu yitirmeyen adaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelecek açıklamayı bekliyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
pöh alımı bekleyenleri üzen iddia
Yorumlar
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Hilmi ZIVDIR 2 saat önce

Askerden geleli nerdeyse 1 sene olacak ama hala alımlar olmadı.Dört gözle bekliyorum.19.Dönem pöhe başvurdum elendim ama hala pes etmedim.Çünkü bu vatanı okuyamıyan çalışmak zorunda kalan aile düzeni olmayan anne ve babası ayrı olan birisiyim.Yalnız yaşıyorum.Bu cennet vatanımı ise canımdan bile çok seviyorum.Sayın bakanımızdan ricam bu ülkede benim durumumda olan arkadaşlarımda var canından çok vatanını seven ve bian bile gözünü kırpmadan verecek olan .Umarım lise mezunu ve kpss şartsız tekrardan alımlar olur.

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xxx 2 saat önce

Millet kac c yildir pohu bekliyo bekliyeceginize okusaydiniz suan lisans bitmisti be

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adsız 1 saat önce

kpss şartı olabilir ne de olsa herkes bugün girdi .d

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Gülay 1 saat önce

Madem bu kadar beklendi ve bi sınav şartı olacak 2018 ön lisans kpss de beklesin

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Cemm 50 dakika önce

Dövme olması pöhe girişte sıkıntı mı?

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Ahmet Şahin 44 dakika önce

Allah’ını severseniz neden ilk okul yok neden yaw neden biz bir iş yapamıyoruz mu neden Allah’ını seversen

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