Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

banner396

PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:22
PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınav sonuçları duyurusunda '' 11 Ekim 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. '' ifadelerine yer verildi.

PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.10.2018 16:39
Anahtar Kelimeler:
pmyo pomem eğitim sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi ERASMUS Başvuruları Başladı
Polis Akademisi ERASMUS Başvuruları Başladı
POMEM KPSS,Yaş ve Boy Şartları Esnetilecek mi?
POMEM KPSS,Yaş ve Boy Şartları Esnetilecek mi?
PÖH ve POMEM Alımlarında Yaş Müjdesi!
PÖH ve POMEM Alımlarında Yaş Müjdesi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim