PMYO ve POMEM Eğitim Sonuçları Açıklandı!

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınav sonuçları duyurusunda '' 11 Ekim 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. '' ifadelerine yer verildi.
PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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