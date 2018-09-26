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PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Eğitim Sonu Sınav tarihi belli oldu.

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PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Eğitim Sonu Sınav tarihi belli oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:23
PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusu şöyle;

Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adaylar ile eğitim sonu sınavına girerek başarısız olan adaylardan dava açarak haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 11 Ekim 2018 tarihinde PMYO mezunlarına saat:09.30’da, POMEM mezunlarına saat: 10.00’da yapılacaktır. 

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
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