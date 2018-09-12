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PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

31 Ağustos 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklandı.

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PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

31 Ağustos 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:13
PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları

31 Ağustos 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 yılı Polis Meslek Yüksek Okulları PMYO ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı.

31 Ağustos 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır ifadeleri kullanıldı. E-Devlet şifresi ile PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarına ulaşılabilir.

PMYO ve POMEM’ler için sınavlar 31 Ağustos 2018’de Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde gerçekleştirilmişti. PMYO ve POMEM için polis memuru ve komiser yardımcısı adayı personelin eğitim sonu sınav sonuçlarını öğrenmeleri için Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama sayfasına erişim sağlamaları gerekmektedir.

31 Ağustos 2018 tarihli POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav sonuçları için TIKLAYINIZ.

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pmyo pomem eğitim sonu sınav sonuçları
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