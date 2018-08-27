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PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

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PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:24
PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13 Ağustos 2018 ile 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceğinin duyurulduğuna dikkt çekildi.

Yapılan açıklamada, bahsi geçen süre içerisinde Kurban Bayramı tatilinin olması nedeniyle ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde problemler yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos 2018 tarihi saat 23.00'a kadar uzatıldığı açıklandı.

250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Meslek Yüksek Okullarına 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacak.

Polis alımlarına ilişkin ön başvurular Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla,
  • 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
  • 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak.
  • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak

PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak ilk görev yerlerine atanacak.

Sınav takvimi ve diğer şartlara ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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