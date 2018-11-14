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PMYO Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

PMYO Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
PMYO Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 31/10/2018 tarihli 1. yedek planlamada 15 kadın yedek adayın planlaması yapıldı.

2. yedek planlamada, asıl ve yedek olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine kadın adayların 16’ıncı sırasından başlanılarak 3 kadın yedek adayın planlaması yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına yedek aday planlamaları, 2. Yedek aday planlama ile birlikte sonlandırıldı.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfa üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 23:07
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