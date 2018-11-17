PAEM Sınavları Anadolu Üniversitesi Tarafından Düzenlenecek!

Polis Akademisi Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Eğitim sınavları Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi'nin e-gazete bölümünde yayımlanan duyuru şöyle;

Üniversitemiz, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda öğrenim faaliyetlerini yürütmekle kalmayarak kamu kurum ve kuruşlarıyla yaptığı iş birlikleri çerçevesinde de bilgi birikimini ve tecrübesini paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Üniversitemiz önceden yaptığımız iş birliğinin devamı niteliğinde son olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile önemli bir protokole imza atarak yeni bir ilki daha hayata geçirmiş oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak protokole imza attı.

Yapılan iş birliği çerçevesinde Üniversitemiz, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Sınavlarının organizasyonunu gerçekleştirecek. Üniversitemiz, Açıköğretim Sistemi alanında 36 yıllık tecrübesiyle hali hazırda pek çok sınav organizasyonunu başarılı bir şekilde yürütürken Polis Akademisi Başkanlığı ile yapılan iş birliği neticesinde kamuya hizmeti sürüyor.

Üniversitemiz yapılan iş birliği gereğince bu sınav organizasyonunda; adayların sınav merkezlerinin belirlenmesi ve sınavların değerlendirilerek sonuçların ise adaylara iletilmesi gibi önemli hizmetleri sağlayacak.

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