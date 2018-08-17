PAEM Polis Alımı Yaş Şartında Değişiklik!...

17 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan yaş şartında değişiklik yapıldı.

17 Ağustos 2018 tarihinde yayımllanan Resmi Gazete'ye göre PAEM yaş şartı değişiklik detayları şöyle;

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; Emniyet Personeli alımlarındaki yaş şartının değiştirildiği bilgisine yer verildi.

Yaş şartı değişikliğini içeren yönetmelik değişikliği şöyle;

"MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “31 Aralık” ibareleri “1 Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ve ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür." ifadeleri yer aldı,

16/7/2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI ŞÖYLEYDİ;

Diğer yandan; 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan değiştirilen ibare ise şöyle;

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