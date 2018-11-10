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PAEM Özel Harekat Eğitimleri Başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM) 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Başlangıç Duyurusu yayımlandı.

PAEM Özel Harekat Eğitimleri Başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM) 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Başlangıç Duyurusu yayımlandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:28
PAEM Özel Harekat Eğitimleri Başlıyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM) 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Başlangıç Duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Dönemi 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 13.11.2018 Salı günü saat 08:00'da başlayacak olup eğitime katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen tarih ve saatte Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde hazır bulunacaklardır. Adayların yanlarında tören kıyafeti, Özel Harekat resmi kıyafeti ve bunların aksesuarları ile bot, eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Başlangıç Duyurusu https://t.co/6HCoIvuWwX pic.twitter.com/98OQlfNVY6

— Polis Akademisi (@paedutr) 9 Kasım 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 12:37
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paem özel harekat eğitimleri başlıyor
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