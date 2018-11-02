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PAEM Özel Harekat Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından (PAEM) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Sonuçları açıklandı.

PAEM Özel Harekat Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından (PAEM) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Sonuçları açıklandı.

02 Kasım 2018 Cuma 18:05
PAEM Özel Harekat Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından (PAEM) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan sonuç duyurusunda ''Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar arasından 500 erkek öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

aşarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanmıştır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca %30 oranında yedek aday belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar 02-06/11/2018 tarihleri arasında 06 Kasım 2018 Salı günü (en son gün) en geç saat:18:30’ a kadar EBYS aracılığıyla veya bizzat gelerek geçici kayıt ön başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine yapacaklardır. (Yurtdışında görevli personel başvurusunu 0312 462 85 33 nolu faks numarasına gönderebilecektir.)
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 18:23
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paem özel harekat eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
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