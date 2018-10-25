PAEM Komiser Yardımcısı Alım İlanı Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 450 erkek 50 kadın olmak üzere toplamda 500 komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından (450) erkek (50) kadın toplam (500) memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

PAEM KOMİSER YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön başvurular 26 Ekim – 05 Kasım 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL, 26 Ekim 2018 saat 09.00’dan 05 Kasım 2018 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan PAEM 2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



2018 Yılı 5. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

PAEM’e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak, (01/01/1974 ve sonrası doğanlar)

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

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