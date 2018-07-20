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PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihleri Belli Oldu

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimleri sona eren adaylar için eğitim sonu sınav duyurusu geldi.

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PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihleri Belli Oldu

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimleri sona eren adaylar için eğitim sonu sınav duyurusu geldi.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:06
PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihleri Belli Oldu

Polis Akademisi resmi internet sayfası aracılığıyla bir ilan yayımlandı. 

Akademi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda PAEM eğitim sonu sınav duyurusuna yer verildi. buna göre PAEM'lerde komiser yardımcısı olarak istihdam etmek üzere eğitilen adaylar 6-9 Ağustos tarihleri arasında eğitim sonu sınavına alınacak.

Akademi'den yapılan duyuru şu şekilde:

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları;  03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 06-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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PaemPaem Eğitim Sonu SınavıPolis Akademisi
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