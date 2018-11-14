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PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Eğitim Sonu Sınavı Duyurusu yayımlandı.

PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Eğitim Sonu Sınavı Duyurusu yayımlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:17
PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Eğitim Sonu Sınavı Duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde ve Fakülte Yüksek Okullar Müdürlüğünde (FYO) değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 28 Kasım 2018 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
paem eğitim sonu sınav tarihi belli oldu
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