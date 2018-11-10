paem amirlik eğitim sınav başvuru ücretinin yatırılma tarihi uzaltı

Polis Akademisi Başkanlığı Emniyet Mensuplarına Yönelik 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı Başvuru Ücretinin Yatırılması ile İlgili Tarihinin Uzatılmasına Dair Duyuru yayımladı.



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru da "5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ön başvuru işlemleri 26 Ekim-05 Kasım 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi(PBS) üzerinden yapılmıştır. Ancak, Başkanlığımıza gelen yoğun talep üzerine Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL’nin Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan PAEM 2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılması işlemi 12 Kasım 2018 tarihi Saat: 17.00’ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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