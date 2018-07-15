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PAEM, 500 Komiser Yardımcısı Adayı Alacak!.. Duyuru Yapıldı!..

PAEM, 500 komiser yardımcısı adayı alacak Emniyet Mensuplarına Yönelik 2018 Yılı 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

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PAEM, 500 Komiser Yardımcısı Adayı Alacak!.. Duyuru Yapıldı!..

PAEM, 500 komiser yardımcısı adayı alacak Emniyet Mensuplarına Yönelik 2018 Yılı 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

15 Temmuz 2018 Pazar 19:25
PAEM, 500 Komiser Yardımcısı Adayı Alacak!.. Duyuru Yapıldı!..

Emniyet Mensuplarına Yönelik 2018 Yılı 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

PAEM Komiser Yardımcısı Adayı Başvururuları Ne Zaman Yapılacak?..

Alıma ilişkin olarak ön başvurular 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmıştır. 

Adayların şahsen başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 İl Merkezi için kendi illerinde, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde kurulan Müracaat Kabul Komisyonları tarafından alınmıştır.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında "Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür..." hükmü mevcuttur.

Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00'da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 20:22
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