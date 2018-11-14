Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı sonucunda yedek aday olarak belirlenen ve 1.Yedek planlamasında müracaat sırası gelen 1. ve 2. yedek adayların PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22.Maddesinin 2.fıkrası gereğince 14/11/2018 Çarşamba gününden itibaren en geç 17/11/2018 saat 18.00’e kadar Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesine gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların yanlarında tören kıyafeti, özel harekat resmi kıyafeti ve bunların aksesuarları ile bot, eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

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