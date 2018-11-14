Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama duyurusu yayımlandı.

PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama duyurusu yayımlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:28
PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM 4.Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlama duyurusu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. Dönem (Özel Harekat) İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı sonucunda yedek aday olarak belirlenen ve 1.Yedek planlamasında müracaat sırası gelen 1. ve 2. yedek adayların PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22.Maddesinin 2.fıkrası gereğince 14/11/2018 Çarşamba gününden itibaren en geç 17/11/2018 saat 18.00’e kadar Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesine gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir.    Adayların yanlarında tören kıyafeti, özel harekat resmi kıyafeti ve bunların aksesuarları ile bot, eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
paem dönem özel harekat ilk derece amirlik eğitimi yedek planlama duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PMYO Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı 2. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu
PAEM Eğitim Sonu Sınav Tarihi Belli Oldu
POMEM 23.Dönem Fiziki Yeterlilik Talimatı ve Parkur Yayımlandı
POMEM 23.Dönem Fiziki Yeterlilik Talimatı ve Parkur Yayımlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim