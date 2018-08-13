Paem 3.Dönem Mezuniyet Derece Sıralama Duyurusu Yapıldı!..

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile 2017-2018 eğitim Öğretim Yılı Paem 3.Dönem Mezuniyet Derece Sıralamaları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;

2017-2018 eğitim Öğretim Yılı Paem 3.Dönem Mezuniyet Derece Sıralamaları açıklanmıştır.

Mezuniyet derece sıralaması Maddi Hata itirazlarının 14 Ağustos Saat:16.00 a kadar Eğitim Şube Sınav İşlemleri Büro Amirliğine Dilekçe ile Yapılması gerekmektedir.

Mezuniyet Sıralamanızı Öğrenmek İçin Tıklayınız

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra e-devlet şifreniz ile mezuniyet derece sıralamanızı öğrenebilirsiniz.

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