Özel Harekatların Arasından Komiser Yardımcısı Alımı Sınavı Yarın

Polis Akademisi Başkanlığından bir duyuru geldi.

Yayımlanan duyuruda Özel Harekat Polisleri arasından komiser yardımcısı alımı için sınav tarihine yer verildi. Açıklama şu şekilde;

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylardan meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) alımı için 21-30 Mayıs 2018 tarihinde ilana çıkılmıştı.

Adayların şahsen başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 İl Merkezi için kendi illerinde, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde kurulan Müracaat Kabul Komisyonları tarafından alındı.

Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00'da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır.

Tüm adaylara duyurulur.

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