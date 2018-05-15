O Polisleri Sevindiren Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük yayımlandı.

Yayımlanan tüzükte mevcut tüzüğe geçici bir madde eklendiği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

MADDE 1- 2/7/1998 tarih ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 6- 15/7/2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan ortaklardan, kendilerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca nakdi tazminat ödenen ancak bu Tüzüğün 25 inci maddesinde yer alan şartlar gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayanlara bir defaya mahsus olmak üzere 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyanırca ödenmiş olan nakdi tazminatın 1/5'i oranında maluliyet yardımı yapılır."

MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kuıulu yürütür.

NE DEĞİŞTİ?

Yayımlanan tüzük ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası maluliyet yardımı yapılamayan polislere bir kereliğine mahsus Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması kararlaştırıldı.

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