Milli İstihbarat Teşkilatı En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye'de personel alımı konusunda en titiz davranan kurumların başında gelmektedir. KPSSCAFE olarak Kimi zaman sınav ile kimi zaman açıktan personel temin ilanları ile personel alımı yapan Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmek için açık pozisyonları derledik.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) sürekli açık olan poziyonlar vardır ve bu pozisyonlar için MİT'in resmi internet sitesinde şu açıklayıcı bilgiler yer alır.

''Millî İstihbarat Teşkilâtı bir gizli servistir. İstihbarat üretmenin en temel faktörü nitelikli insandır. MİT'te çalışmak herhangi bir işten fazlasını ister. Bu iş; analitik zekâyı, yaratıcı düşünmeyi, özgüveni, yüksek sorumluluk bilincini, yabancı dil bilgisini, entelektüel donanımı, profesyonel disiplini, güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerini, takım çalışmasına yatkınlığı, gelişime, değişime açıklığı ve ketumiyeti gerektiren sıra dışı bir kariyerdir. Başarımızın anahtarı bu niteliklere sahip, işini yaşam tarzı olarak benimsemiş çalışanlarımızdır.''

Millî İstihbarat Teşkilâtı çalışanları, ülkemizin ulusal güvenliğine ilişkin stratejilerin ve politikaların oluşturulmasında rol oynamaktadırlar.

Meslek hayatları boyunca çalışanlarına iyi düzeyde mali ve sosyal haklar ile yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları sağlayan MİT; bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz eşsiz bir kariyer fırsatı sunmaktadır.

Sahip olduğunuz eğitim derecesi veya uzmanlığınızı sıra dışı bir kariyer ile geliştirmek, küresel tehdit ve fırsatların ülkemiz lehine yönetilmesinde sorumluluk üstlenmek istiyorsanız MİT Başkanlığına özgeçmiş bırakmak doğru bir tercih olacaktır.

Milli İstihabarat Teşkilatı'nın açık poziyonları şöyle;

İstihbarat Uzmanı

İstihbarat Uzmanları; Ülkemizin milli güvenliğine içten ve dıştan gelebilecek tehditlerin önlenmesi, terörizme karşı mücadele edilmesi, yabancı unsurlarca yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması, dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi amacıyla istihbarat faaliyeti yürüten çalışanlarımızdır.

Çok iyi derecede yabancı dil becerisine sahip olan İstihbarat Uzmanları, İstihbarat Akademisinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimler ile saha eğitimlerinden sonra Teşkilatın yurt içi veya yurt dışı ünitelerinde görevlendirilmektedir.



Temel Gereklilikler;



• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 35 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,



• Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,



• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Arapça Dil Uzmanı

Arapça Dil Uzmanları; okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;



• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 35 yaşını doldurmamış olmak,

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

• Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

- Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,



• Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Bilim ve Teknoloji Uzmanı

Bilim ve Teknoloji Uzmanları; bilimsel verileri, üst düzey teknoloji ve ekipmanları kullanarak, milli güvenliğimizin ve çıkarlarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemleri üretmekle ve yürütmekle görevli çalışanlarımızdır.

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