MHP'li Arzu Erdem: POMEM 32 Yaş Olacak!

POMEM başvuru şartları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve polis olma hayali kuran, bizleri takip eden okuyucularımızla gelişmeleri anında paylaşıyoruz. Bazı milletvekilleri Polis alımları, asker alımları ile ilgili şartların esnetilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili kanun teklifleri hazırlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyorlar.

Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem polis ve asker olmak isteyen vatandaşların mağduriyetleri TBMM'ye taşıyarak örnek davranış sergiliyor.

MHP'li Arzu Erdem "POMEM ve PÖH ALIMLARINDA Lise Mezunu alımının yapılmasını sağladık, 1 Ocak Engelini aştık, Askerlik Şartını kaldırdık, Kız alımını ve Hepatit B Taşıyıcılarının alımını BAŞARDIK.! Şimdi sırada YAŞIN 32'Ye YÜKSELTİLMESİ VAR. Bu konuda da çalışmalarımız sürecektir. POMEM yaşı 32 olacak" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Arzu Erdem'in bu paylaşımı POMEM yaş şartına takılan, polis olma hayaliyle yaşayan onbinlerce gence umut oldu diyebiliriz.

İşte Arzu Erdem'in o paylaşımı;

POMEM ve PÖH ALIMLARINDA Lise Mezunu alımının yapılmasını sağladık, 1 Ocak Engelini aştık, Askerlik Şartını kaldırdık, Kız alımını ve Hepatit B Taşıyıcılarının alımını BAŞARDIK.!

Şimdi sırada YAŞIN 32'Ye YÜKSELTİLMESİ VAR. Bu konuda da çalışmalarımız sürecektir.#pomem32yaşolacak pic.twitter.com/CQnTYkau7l — Arzu ERDEM (@arzuerdemDB) 16 Kasım 2018

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