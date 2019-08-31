Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan bugün de Resmi Gazete'de yayınlanan lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alım duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

500 PÖH ALIMI:

Yine Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans meuznları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

25. Dönem POMEM PÖH alımı için Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PÖH ALIM İLANI YAYINLANDIĞINDA CEBİNE GELSİN

PÖH alım ilanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak. PÖH alım ilanı yayınlandığında haberdar olmak, anında bildirim almak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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