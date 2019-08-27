Lise Mezunu PÖH Alımında Önemli Gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce katıldığı bir televizyon programında lise mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) alımında ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Soylu PÖH olmak isteyen aday için KPSS Puanının düşürülmesi, Yaş ve Boy şartının esnetilmesi, renk körlüğünün sağlık kapsamı dışında bırakılması gibi birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapmıştı.

Bakan Soylu PÖH olmak isteyen adaylara KPSS'ye girmelerini ve ardından da polis alımlarına başvurmalarını tavsiye etmişti. Bu tavsiyeler ile birlikte artık PÖH alımlarının teşkilat içerisinden yapılacağını belirtmiş ancak ihtiyaç duyulması halinde yine açıktan PÖH alımı yapabileceklerini açıklamıştı.

PÖH ALIMINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamada Polis Akademisi Başkanlığı'nın ihtiyaçları belirleme noktasında hazırlıkları sürdürdüğünü belirterek son kez açıktan PÖH alımı için ilan yayınlanacağını açıklamıştı.

Bu açıklama ile birlikte PÖH olmak isteyen adaylar PÖH alım ilanının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. 25. Dönem POMEM alımlarından sonra 26. Dönem POMEM'de son kez açıktan PÖH alımı yapılacağı belirtildi.

Bakan Soylu'dan POLİS OLMAK İsteyenlere Art Arda Müjdeler! PÖH Alınacak mı? YAŞ, KPSS, BOY Esnetilecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'in sunduğu Sosyal Medya programına katıldı. Programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu Kadın PÖH alımı ile ilgili KPSS Puanı konusuna da değindi.

Sunucu Ersin Çelik polis alımları ile ilgili çok fazla soru olduğunu belirterek, kadınların Özel Harekat'a alınması ile ilgili bir süreçten bahsettiğini hatırlatıp, bu yöndeki talepleri belirtti.

Bakan Soylu bu konuda bir haırlık yaptıklarını açıklarak şunları söyledi;

Şuan bizim ÖZel Harekat'ta 25 bin polisimiz var. Şuan bu rakam yeterli bir sayı.Ancak bu bundan sonra hiç özel harekat almayacağız demek değildir. Emeklisi oluyor örneğin. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. Teşkilat içinden sınavla özel harekata polis almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur; polislik sınavlarına girsinler, polisliği kazansınlar, Çünkü bundan sonra özel harekat alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız. 10 bin polis alımı yaptık 300 bin kişi müracaat etti.

Şuan da 8 bin bekçi alımına girdik 280 bin kişi müracaat etti. Bunun eleme aşaması da oldukça zahmetli oluyor. Dışarıdan ÖZel Harekat almamız icap ederse yine alırız ama teşkilat içinden almak daha doğru bir adım olacaktır. Yeni özel harekat alımını bekleyene kadar polislik sınavlarına girmelerini taviye ederim. Biz onların içinden özel harekat alımı yapacağız.

Kadın özel harekat alma konusunda da özel harekat içerisinde çok büyük bir yelpaze açamayız. Belli bir sayıda kadın öel harekat alımı yapacağız. Buna ait hazırlıkları da arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar.

LİSE MEZUNU PÖH ALINACAK MI?

Bakan Soylu lise mezunu PÖH alınacak mı sorusuna da cevap verdi.

"Evet, lise mezunu kadın özel harekat alımı yapacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız hiç bir özel harekat için KPSS şartı aramamıştık. KPSS'siz almıştık. Bu kanun o döneme aitti. Dikkat ederseniz 15 Temmuz'dan sonraki bir şart idi. 15 Temmuz sonrası ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adım idi. Şimdi kadın özel harekat alacağız. O kardeşlerimizde KPSS imtihanına girsinler." dedi.

PÖH ALIMINDA KPSS PUANI DÜŞECEK Mİ?

PÖH alımında KPSS puanı düşecek mi sorusuna "Kadın ÖZel Harekat için KPSS puanını düşürebiliriz. Kadın PÖH alımı için özel bir durumda KPSS Puanını düşürebiliriz. Bunu da buradan müjde olarak duyurabiliriz" dedi.

Bakan Soylu sokakta kızların PÖH olmayı o kadar çok istediklerini gördüğünü ifade ederek "bu kadar talep olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Ben içişleri bakanıyım, bir gencimiz öğretmen olmak istiyorum, beyin cerrahı olmak istiyorum dediğinde seviniyorum. Ancak özel harekat olmak istiyorum, polis, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum dediklerinde bir başka seviniyorum." ifadelerini kullandı.

BOY ŞARTI ESNETİLECEK Mİ?

Sunucu Ersin Çelik en çok sorulan soruların başında polis alımlarındaki boy şartı meselesi olduğunu Bakan Soylu'ya iletti. Bakan Soylu bu konuda "Bir mesleğe bu kadar teveccüh varken çok sayıda kıstas koymak sevisiz görünebilir ama biz burada marjı ne kadar açarsak talep o kadar yükseliyor. Bu defa başvuru sayısı 500 bine çıkacak ve biz bu 500 bin başvuru nasıl eleyeceğiz. Bu eleme işlemleri günler sürüyor. Mesela hala bekçi işlemlerimiz devam ediyor. Bizim eleme problemimiz var, eleme sıkıntımız var ve özel harekatta marjı açtığınız zaman alacağınızın bilesiniz ki, en az 20 katı, 30 katı talep gelecek. Bu talepleri elemenizde ayrı bir zaman dilimi onun için bunu yapmalıyız. Ancak şunu belirteyim ki Polis Meslek Yüksek Okullarında bunu arkadaşlarımla konuşacağım."

PMYO KPSS ŞARTI NASIL OLACAK?

Bakan Soylu Polis Meslek Yüksek Okullarına polis alımlarındaki KPSS puan şartının 70 olduğunu belirterek " buradaki KPSS şartını 65'e düşürme ihtimalimiz olabilir. Sahadayken en çok karşılaştığım sorulardan ve taleplerden bir tanesi de bu. Ama burada 65'e düşürdüğümüzde 64 olsun diyecekler. Burada şunu düşünebiliriz. Üniversite alımında puan 65 ise polis alımında da puanı 65'e düşürmek mantıklı olabilir. Peki biz buna rağmen neden KPSS Puan şartını 70 olarak kullandık. Daha önce Polis Meslek Yüksek Okullarından POMEM'lere alım söz konusu değildi. Şimdi başladık.

POLİS ALIMINDA YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK Mİ?

Poli alımında yaş şartı ile ilgili bir esnetilme söz konusu olacak mı sorusuna Bakan Soylu "Onu yaptık. Haklıydılar. Burada 32 yaş olursa 34 isteyecekler, 34 yaparsak 36 diyecekler. Biz istiyoruz ki mümküne 24-25 yaş şartı ile alalım. Mümkünse 23-26 yaş şartı ile alalım. Niçin, alaylı olsunlar, teşkilar içinde büyüklerinden de öğrenerek yetişsinler. 30 yaş şartını koymuşuz. Almıyoruz demiyoruz, alıyoruz da ama bunu 32 dediğimizde yarın 33'e çıkacak, öbür gün 34'e çıkacak. Bugün 32 diyenler geçmiş dönemde herhangi sebeplerden kaçırmışlar ve bu hakkımızı alalım diyorlar. 32 yaş için inanılmaz derece organize olmuş bir grup var. Onların bu konuda böyle bir talepleri var. Ama şunu söyleyeyim. Belki yarın şu ihtiyacımız olacak. Biz 35 yaşında da almak zorunda kalacağız. Gençler belki buna ilgi göstermeyecekler. O zaman kaynağımızı 34-35 yaşındakilere yönlendireceğiz. Belki benden sonra gelecek içişleri bakanı bunu 34-35'e çıkaraktır. Burada tamamen insan kaynakları meselesine giren bir noktayı tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

25. DÖNEM POMEM İLAN TARİHİ NE ZAMAN?

Sunucu Ersin Çelik 25. Dönem POMEM ilan tarihini sordu. Bakan Soylu "Biz ağustosun sonu gibi bitiririz. Bu 15 bin polis alımının eğitim ve sevki aşamasını. Geçen gün Arnavutköy'de 2500 mezun verdik. O 2500 mezunun 2 binini İstanbul'a verdik. Şimdi Ağustos'un sonu gibi biter, Zannediyorum ki Ağustos gibi, Eylül gibi ilana çıkarız. FETÖ olayından dolayı kaynağımızı karşılamak adına eğitim sürelerini 4 aya düşürmüştük. Şimdi bu eğitim sürelerini 6 aya çıkarıyoruz. Aslında 8 aya çıkaracağız. Normale dönmüş olacağız 8 aya çıkarırsak. Bu konuda eğitim ihtiyacı var. 25 dönem POMEM ilanı ile ilgili planlamamız en baştan beri Ağustos - Eylül gibi planlıyoruz.

"3 BİN KADIN POLİS ALIMIMIZ OLACAK"

Bakan Soylu 3 bin kadın polis alımı daha yapılacağını açıkladı. Polis Merkezlerinde görevlendirileceğini söylediği 3 bin kadın polis alımı için " Karakollarımızda, polis merkezlerimizde güven masaları oluşturduk. Bu da yeni bir adım tıpkı bekçi gibi bu da yeni bir adım. Bu güven masalarının başına kadın polislerimizi getireceğiz. Bu özel bir çalışma. Bu kadın polislerimizi de ona göre eğiteceğiz. Her şeyi bilecekler. Onlara çok ihtimam göstereceğiz. Gelen vatandaşlarımız ilk onlarla temas edecekler. Polis ve Jandarma bir disiplin mesleğidir. Daha bugün 4-5 polis için karar verdim. Yanlış iş yaptıkları için. Buna tahammülümüz olamaz. O nedenle bu kadın polislerimizi sosyloloji, psikoloji gibi alanlarda da eğiteceğiz. Bizim disiplinden taviz vermemiz mümkün değil.

"POLİS ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞECEK"

Polislerin çalışma saatlerinin ağır olduğunu belirten Bakan Soylu " polislerimizin aileleri ile daha rahat görüşmelerini, vakit geçirmelerini istiyoruz. Şimdi 8-24 çalışma modeli üzerinde duruyoruz. 8-24 çalışma modeli 12-12 çalışma modelinden daha verimli olacaktır. " ifadelerini kullandı.

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