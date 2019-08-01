Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Polis alımı kapsamında adaylar ön başvurularını 5 Ağustos 2019 tarihinde yapmaya başlayacak ve 19 Ağustos 2019 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvurularını "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabileceklerdir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Peki yayımlanan ilana kimler başvuru yapabilir? Adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olan adaylar ilana başvuru yapabileceklerdir. Buna göre aranan şartlar şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak"

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.

Tüm bunların yanı sıra sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" web adresinden ilan edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) PMYO 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için (2.250) erkek, (250) kadın olmak üzere toplam 2 Bin 500 polis alımı yapacak.

Başvurular 5 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını e- devlet üzerinden yapabilecektir.

Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gördükten sonra polis memuru olarak atanacaktır.

2500 polis alımı ilanı kapsamında başvuru şartları alt kısımda yer almaktadır. Ayrıca polis alımı kapsamında duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayımlanacaktır.

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2500 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı PMYO 2500 polis alımı kapsamında yayımlanan duyuruya göre istenen şartlar şu şekildedir;

T.C. vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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