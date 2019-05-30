KPSS'siz Köy Korucusu İlanı Yayınlandı! İşte Başvuru Şartları!

Malatya'ya bağlı Doğanyol Kaymakamlığı tarafından 2019 yılının uzun zamandır beklenen ilk Köy Korucusu ilanını yayınladı. Köy Korucusu olmak isteyenler için kaymakamlık tarafından başvuru şartları ve diğer detaylar da açıklandı. İşte detaylar...

DOĞANYOL KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUYUCUSU ALIMI İLANI

Malatya Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)’nün 20.05.2019 tarih ve 8745 sayılı yazısına istinaden; Doğanyol Kaymakamlığınca dört (4) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. Alınacak Güvenlik Korucularının mahallelere göre dağılımı müracaatta istenilecek belgeler ve göreve alımda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Alımla ilgili duyuru Kaymakamlık İnternet sitesi ile birlikte Doğanyol Belediyesi ve Kaymakamlık duyuru panosunda ilan edilecektir. Başvurular 21.05.2019 tarihinden 31.05.2019 tarihine kadar başvuruda gerekli belgelerle birlikte Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır.

Dört (4)Kişilik Güvenlik Korucusu Alımı Yapılacak Mahallelere Dağılımı

.Damlı : Bir (1) Kişi

.Gevheruşağı : Bir (1) Kişi)

.Gökçe : Bir (1) Kişi)

.Gümüşsu : Bir (1) Kişi

Göreve Alınacaklarda Aranılan Şartlar

. T.C. Vatandaşı olmak

. Askerliği Yapmış olmak

. 30 Yaşından büyük olmamak eğer yeteri kadar müracaat olmazsa (40 Yaşını aşmamış olmak)

. Okur yazar olmak

. Kamu haklarından mahkum bulunmamak

. Herhangi bir terör suçundan ceza almış olmamak

. Görevlendirileceği mahallede ikamet ediyor olmak

. Sağlık yönünden görevine engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması

. Siyasi partiye üye olmamak

. Mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti harici seçimle gelen bir görevde bulunmamak

. Dilekçe ile başvuru

. Nüfüs cüzdan fotokopisi

. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

. Okur yazar olduğuna dair belge

. Askerlik terhis belgesi

. Sağlık sorunu olmadığına dair sağlık kurulu raporu (Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu)

. 6 Adet vesikalık fotoğraf

. Adli sicil belgesi

. Mahallede oturduğuna dair ikamet belgesi



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