Kıdemli Başpolis Memurluğuna Terfi Edecek Personellere İlişkin Duyuru

Polis Akademisi Başkanlığından bir duyuru geldi.

Akademi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Kıdemli Başpolis Memurluğuna terfi edecek personellere ilişkin bilgilendirmeye yer verildi.

Akademi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Personel Dairesi Başkanlığınca yeniden yerleştirme işlemi yapılacağı bildirilen personel ile yerleştirme işlemi yapıldığı halde 21-25/05/2018 tarihlerinde Polis Akademisi Başkanlığınca verilen Hizmetiçi Eğitime eksik katılım sağlayan personel için yeniden 23-27 Temmuz 2018 tarihlerinde uzaktan eğitim yöntemiyle Kıdemli Başpolis Memurluğu Yöneticilik Eğitimi düzenlenecektir.

Söz konusu eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle internet ortamında 23 Temmuz 2018 tarihinde 09:00 itibariyle başlatılacaktır. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yazısı tüm birimlere EBYS yoluyla gönderilmiştir.

Kıdemli Başpolis Memurluğu Yöneticilik Eğitimine katılacak personele önemle duyurulur.

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