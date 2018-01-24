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Jandarma'dan Sonra Sıra Polislerde: Polislerin Kıyafet, Araç ve Teçhizatları Değişiyor

Polislerin kıyafetlerinde bazı değişiklikler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman soylu yaptığı son dakika açıklamasında polislerin kıyafetlerinin yanı sıra teçhizat ve araçlarının da değişeceğini söyledi.

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Jandarma'dan Sonra Sıra Polislerde: Polislerin Kıyafet, Araç ve Teçhizatları Değişiyor

Polislerin kıyafetlerinde bazı değişiklikler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman soylu yaptığı son dakika açıklamasında polislerin kıyafetlerinin yanı sıra teçhizat ve araçlarının da değişeceğini söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
Jandarma'dan Sonra Sıra Polislerde: Polislerin Kıyafet, Araç ve Teçhizatları Değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli bir son dakika açıklaması gelmişti. Bakan soylu yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu trafik polislerinin kıyafet ve araçlarının değiştirileceğini ve bu polislerin hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla bambaşka bir noktaya geleceğini söyledi.

Bakan Soylu’nn bu açıklamasının ardından emniyet mensubu polisler ve binlerce polis adayı, trafik polislerinin yeni kıyafet ve teçhizatlarının ne olacağını araştırmaya başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askerlerin üniformalarında değişikliğe gidildiğini söyleyen İçişleri bakanı süleyman Soylu, polislerin de kıyafet ve teçhizatlarının değiştirileceğini dile getirdi. Bakan soylu konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Polisimizde de esas itibariyle inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak. Yani hiçbir eksiği olmayan, bu konuda en üst seviyede donanımlı hale gelen ve bir politika belgesiyle de hangi istikamette gidebileceğini bilen bir anlayış içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum"

Yeni kıfafet ve teçhizatların ne zaman belirleneceği, renk ve biçimlerinin nasıl olacağı, araçlarda nasıl bir değişikliğe gidileceği ile ilgili detaylar henüz belirlenmedi.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 15:48
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uzman sorusu 2 saat önce

kaostan gelen düzen ve tekno krat ların devrimi ? bu dünyada yaşamak için ne kadar tekno con-trolle ihtiyacımız var?

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