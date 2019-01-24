Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

İşte yeni polis kıyafetleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"da önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında canlı yayında yeni polis kıyafetleri de tanıtıldı. İşte yeni polis kıyafetleri...

İşte yeni polis kıyafetleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"da önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında canlı yayında yeni polis kıyafetleri de tanıtıldı. İşte yeni polis kıyafetleri...

24 Ocak 2019 Perşembe 11:55
İşte yeni polis kıyafetleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"da önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında canlı yayında yeni polis kıyafetleri de tanıtıldı. İşte yeni polis kıyafetleri...
 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: 

Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı.

Ciddi bir motivasyon, denetleme, eğitim var. Ve bütün bunları hem sahada hem de sahanın dışında bu işin koordinasyonun görev yapan arkadaşlarımız müthiş bir gayret içerisindeler.

Geçen yıl hem motosikletler hem de trafik personeli konusunda artış yaşanacağını söylemiştik. Araç gereç ve motosiklet konusunda yatırım yaptık.

Bütün arkadaşlarımız özellikle de görünürlüğü de ele alarak; biliyoruz ki trafik polisleri riskli görev yapıyorlar. Bazen trafik kazalarında kendileri maruz kalıyorlar.

Daha koyu renklerden, daha fazla açık renklere ve daha özgün bir yaklaşıma doğru gittik. Kravat yok. En önemli meselelerden birisi; biz polisimizin diğer branşlarından kaldırmıştık. Hem rahat, hem kaliteli, hem esnek...

İşte yeni polis kıyafetleri;

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
işte yeni polis kıyafetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sena 5 saat önce

Hahaha keşke sadece montu,ceketi o şekilde olsaydı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 4 saat önce

Sayın Bakan bu yeni elbiselere para harcamak yerine parayı Emniyet mensuplarına 1 maaş ikramiye olarak verseniz daha iyi olurdu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bekçiler Nasıl Eğitim Görüyor? Bekçilerin zorlu eğitimi!
Bekçiler Nasıl Eğitim Görüyor? Bekçilerin zorlu eğitimi!
Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim