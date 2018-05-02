İşte Polisimiz: Ağlayan Engelli Çocuğa Büyük Jest

Düzce'de yaşanan olay büyük taktir topladı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları, Mansur Bayram Caddesi'nde devriye görevi yapmakta iken, engelli Samet Koçak'ın giyim mağazasının önünde ağlayarak feryad ettiğini fark etti.

Devriye gezmekte olan polisler, gencin neden ağladığını öğrenmek üzere yanına gitti.

Samet Koçak'ın, babası Hüseyin Avni Koçak'tan kıyafet almasını istediği ancak paraları olmadığı için kıyafet alamadıkları öğrenildi. Bunun üzerine 4 polis memuru, genci alarak, mağazaya götürdü.

Samet beğendiği pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları alırken, bunların ücretleri polisler tarafından ödendi.

Pamuk şeker de alınan Samet Koçak, büyük mutluluk yaşarken, polislere teşekkür etti.

Yaşanan bu olay büyük taktir topladı.

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