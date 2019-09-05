Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100278
ALTIN
278.144
DOLAR
5.6900
STERLIN
7.0228
EURO
6.2843
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

İstanbul'da çalışan polislerin mesai saatleri değişti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.

İstanbul'da çalışan polislerin mesai saatleri değişti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:43
İstanbul'da çalışan polislerin mesai saatleri değişti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.
 

Polis merkezinde görev yapan polislerin mesai saatleri kısaltıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
istanbul da çalışan polislerin mesai değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi PMYO Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatını Yayınladı
Polis Akademisi PMYO Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatını Yayınladı
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!
Lisans Mezunlarına Müjde! 2000 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alınıyor!
Lisans Mezunlarına Müjde! 2000 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alınıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim