Son dakika haberi Trabzon'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre İl Emniyet Müdür Yardımcısı feci kazada hayatını kaybetti.



Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı 47 yaşındaki Ayhan Akduman yönetiminde olduğu öğrenilen 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sularında Yomra İlçesinden Trabzon merkezine doğru gelirken Kaşüstü mevkisinde önünde seyir halinde bulunan otobüse arkadan çarptı.

Otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağır halde yaralanan Ayhan Akduman'ın ilk müdahalesi, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan Akdman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken edinilen son dakika bilgilerine göre İl Emniyet Müdürü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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