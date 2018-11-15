İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Polislerle ilgili biz 3600 ek gösterge ile ilgili söz verdik ve sözümüzü yerine getireceğiz. Bu sözümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge yasasında son durum, yüz binlerce kamu ve kuruluşlarında çalışan memur tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu bugün yaptığı açıklamayla birlikte yüz binlerce polise müjdeyi verdi. Peki, 3600 ek gösterge yasasında son durum ne? Kimler ek göstergeden yararlanacak?

HANGİ MEMURLAR 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından halihazırda yürütülen bir çalışma var. Hazırlanan taslak çalışmasında daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

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