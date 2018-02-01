Hem Anne Hem Kızıyla İlişkiye Girdi! Kızdan Doğan Çocuğu Anneye Boğdurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kızının yaşadığı ilişki sonucu dünyaya getirdiği boğarak öldürdüğü öne sürülen N.G. ile bebeğin annesi Ferda D. ve babası polis memuru Murat Çingiliç'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve yeniden yargılanmalarına başlandı.

DNA testiyle babası olduğu ortaya çıkan Murat Çingiliç, mahkemedeki ifadelerde suçlamaları reddederek bebeğin babasının kendisi olmadığını iddia etti. Gemlik'te oturan Ferda D. 2013'de Orhangazi ilçesindeki özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi ve taburcu oldu. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıldı ve aşı için bebeğin sağlık ocağına getirilmesi istendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ÜZERİNE DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

Aile sağlık görevlilerine çelişkili ifadeler verdi. Bu durum üzerine sağlık personeli aileyi polise bildirdi. Polis 21 yaşındaki Ferda D. ile onun annesi 40 yaşındaki Nuray G ve babası S.G'yi gözaltına aldı. Nuray G. Kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının kendisiyle de cinsel ilişki yaşayan Bursa Emniyetinde görebli 38 yaşındaki Murat C. olduğunu öne sürdü. N.G., doğumdan hemen sonra kucağında bebekle buluştuğu M.C'nin silahla kendisini tehdit ettiğini ve bebeği boğdurduğunu, ardından da cesedi evlerinin bahçesine gömdüklerini kızını da bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.

HEM ANNESİ HEM KIZIYLA İLİŞKİYE GİRMİŞ, BEBEĞİ ZORLA ÖLDÜRTMÜŞ

Bu ifade sonrasında gözaltına alınan polis memuru, S.G. ve aile gözaltına alındı. Daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava devam ederken, sanıklardan sadece bebeği öldürdüğü öne sürülen N.G. tutuklu kalırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Yargılama sonunda suçu sabit görülen, F.D., M.C. ve N.G. 'ye kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, S.G.'ye ise suç kanıtlarını karartma suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Fakat mahkemenin bu kararı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulen bozuldu. Ve Yargılama tekrar başladı.

BEBEĞİN KİMDEN OLDUĞUNU BİLMİYORDU, BANA SUÇ ATIYOR

Yargıtay kararından sonra tekrar hakim karşısına çıkan ve DNA testiyle bebeğin babası olduğu belirlenen M.C. "Olay tarihinde savcıya ifade veren Ferda, bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. Daha sonra ise benim adımı vermiştir. Doğumdan ve bebeği öldürme olayından haberim yoktur. Ölen bebeğin benden olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Haksız yere cezaevindeyim, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti N.G. ve M.C.'nin tutukluluk halinin devam edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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