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Hangi Şehre Kaç Bekçi Alımı Yapılacak?

Bekçi olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında hangi şehirlere bekçi alımları yapılacak, hangi şehre kaç bekçi kadrosu verilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce yapılan açıklamalarda 81 ile bekçi alımları yapılacağı açıklanmıştı.

Hangi Şehre Kaç Bekçi Alımı Yapılacak?

Bekçi olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında hangi şehirlere bekçi alımları yapılacak, hangi şehre kaç bekçi kadrosu verilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce yapılan açıklamalarda 81 ile bekçi alımları yapılacağı açıklanmıştı.

27 Ocak 2019 Pazar 21:13
Hangi Şehre Kaç Bekçi Alımı Yapılacak?

Bekçi olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında hangi şehirlere bekçi alımları yapılacak, hangi şehre kaç bekçi kadrosu verilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce yapılan açıklamalarda 81 ile bekçi alımları yapılacağı açıklanmıştı.

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları tüm illerde yapılmamıştı. Gerekli görülen illere bekçi alımları yapılmıştı.

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIMLARI YAPILDI?

1. dönem bekçi alımlarında 7 bin bekçi alımı yapıldı. Buna göre illere bekçi kadroları tahsis edildi. 1. dönem illere göre alınan bekçiler şöyleydi;

  • Adıyaman: 85,
  • Afyonkarahisar: 110,
  • Aksaray: 75,
  • Amasya: 75,
  • Ankara: 150
  • Antalya: 100,
  • Ardahan: 50,
  • Artvin: 50,
  • Ağrı: 90,
  • Aydın: 170,
  • Balıkesir: 170,
  • Bartın: 50,
  • Batman: 100,
  • Bayburt: 50,
  • Bilecik: 65,
  • Bingöl: 60,
  • Bitlis: 65,
  • Bolu: 65,
  • Burdur: 65,
  • Bursa: 100,
  • Çanakkale: 90,
  • Çankırı: 50,
  • Çorum: 90,
  • Denizli: 170,
  • Düzce: 70,
  • Edirne: 90,
  • Elazığ: 100,
  • Erzincan: 65,
  • Erzurum: 75,
  • Eskişehir: 170,
  • Gaziantep 100,
  • Giresun: 75,
  • Gümüşhane: 50,
  • Iğdır: 50,
  • Isparta: 85,
  • İstanbul: 200,
  • İzmir: 100,
  • Karabük: 60,
  • Karaman: 60,
  • Kars: 60,
  • Kastamonu: 70,
  • Kayseri: 180,
  • Kırıkkale: 75,
  • Kırklareli: 75,
  • Kırşehir: 65,
  • Kilis: 50,
  • Kocaeli: 100,
  • Konya: 250,
  • Kütahya: 80,
  • Malatya: 110,
  • Manisa: 170,
  • Kahramanmaraş: 170,
  • Muğla: 200,
  • Muş: 60,
  • Nevşehir: 65,
  • Niğde: 75,
  • Ordu: 50,
  • Osmaniye: 90,
  • Rize: 100,
  • Samsun: 50,
  • Siirt: 65,
  • Sinop: 50,
  • Sivas: 110,
  • Şanlıurfa: 150,
  • Tekirdağ: 200,
  • Tokat: 90,
  • Trabzon: 150,
  • Tunceli: 50,
  • Uşak: 75,
  • Van: 200,
  • Yalova: 65,
  • Yozgat: 75
  • Zonguldak: 80 kişi

Yukarıda saydığımız illere 1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alınmıştı.

2. dönem bekçi alımları tüm şehirlere yapılacak ancak enüz hangi şehre kaç bekçi kadrosu ayrılacak net bir açıklama bulunmuyor.

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Salim 10 dakika önce

Sizin yaptığınız ayıp yani başlık la yapılan muhabbettin alakası yok bu yüzden sileceğim programı

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Beyt 4 dakika önce

Adana nerde la bu listede

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