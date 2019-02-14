Hangi İllere Bekçi Alımı Yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan 8 bin bekçi alım açıklaması bekçi alım ilanlarını bekleyenleri oldukça heyecanlandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin bekçi alımı daha yapılacak. Peki Bekçi alımları hangi illere yapılacak?

8 BİN BEKÇİ MART'TA ALINACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bekçimiz bizim gecedeki gözümüz ve milletimizin huzurunun teminatıdır. Bu alandan taviz vermemiz mümkün değildir. Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmak istemedik. 2016’dan bu yana toplam 9 bin 484 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır. Yine halihazırda 8 bin 760 bekçimizin de atamaları yapıldı. Bununla da yetinmeyip mart ayı başında 8 bin bekçi daha alacağız.” açıklamalarında bulundu.

BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

1. dönem bekçi alımlarında bazı illere bekçi alımları yapılmamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk kanalında katıldığı 40 dakika programında 81 ile bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı.

Adana, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Mardin, Sakarya, Şırnak, Muş, Van gibi iller 1. dönemde bekçi alımları yapılmamıştı. Bu durumda diğer illerde göreve başlayan binlerce bekçi göz önüne alındığında 1. dönemde bekçi alımı yapılmayan illere daha fazla alımlar yapılacağı söylenebilir.

BAYAN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bekçi adaylarının en çok sorduğu soruların başında kadın bekçi alınacak mı sorusu geliyor. Bu konuda hiç bir açıklama yapılmadı. Zira bekçi alım şartlarında Türk Vatandaşı olmak ve erkek olmak koşulu yer alıyor. 2. dönem bekçi alımlarında da kadın bekçi alımı yapılmayacak.

ORTAOKUL MEZUNLARI BEKÇİ OLABİLİR Mİ?

Bir diğer soru ise ortaokul mezunlarının bekçi olarak alınmasıdır. Adaylara buradan bu bilgiyi iletmekte fayda var. Bekçilik başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu olmak şartı yer almaktadır. Bu durumda ortaokul mezunları, lise mezunları da bekçiliğe başvuru yapabilirler.

BEKÇİ İLANI HANGİ SİTEDE YAYINLANACAK?

Bekçi alımları ile ilgili gelişmelerden ve ilanlardan anında haberdar olmak olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Bekçi alım ilanları kpsscafe.com.tr adresinde olacak.

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