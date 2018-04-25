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Flaş: Öğretmenlere Seçim İzni Çıktı

Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin yaptığı açıklamada seçim nedeniyle izin takviminde düzenleme yapıldı.

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Flaş: Öğretmenlere Seçim İzni Çıktı

Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin yaptığı açıklamada seçim nedeniyle izin takviminde düzenleme yapıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:06
Flaş: Öğretmenlere Seçim İzni Çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin bir son dakika açıklamasında bulundu. Tekin yaptığı açıklamada öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını duyurdu.

Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. 

Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."

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