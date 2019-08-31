En Az Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) ve Kadın Polis Alım İlanı Yayınlandı

Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2019 tarihli yayımına göre önemli kararlar alındı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelmiş olan duyuruya göre kadın erkek komiser yardımcısı ve Polis özel harekat alımı yapılacak. Yayımlanmış olan duyuruya göre ilan hakkında detaylar verilmedi ve ilerleyen dönemlerde ayrıltılı bilginin polis akademisi başkanlığı tarafından yayımlanacağı belirtildi.

2000 KOMİSYER YARDIMCISI ALIM İLANI:

Polis Akademisi Başkanlığı tarfından gelmiş olan duyuruya göre, 2019 ve 2020 yılı eğitim öğretim yılı için Lisans mezunları arasından kadın erkek komisyer yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezine) yapılacak.

Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

İlan ne Zaman Yayımlanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan ilana göre Ön Başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu KPSS sonuçları sonrası yayımlanacak. 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılmış olan Lisans KPSS sınavı sonucu sonrası ilgili duyuru (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

500 PÖH ALIMI:

Yine Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans meuznları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

25. Dönem POMEM PÖH alımı için Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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