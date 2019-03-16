En Az Lise Mezunu 20 Bin Polis Alınacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan personel ihtiyaç belirleme iş birliği kapsamında 2019 yılında 35 bin polis alımı yapılacağı belirtildi. 15 bin polis alımı yapıldı ve geriye 20 bin polis alımının yapılması kaldı. 20 bin polis alım ise lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak. İşte detaylar...

2018 yılının sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından farklı zamanlarda farklı yerlerde 2019 yılı için 35 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 15 bin polis alımı ile ilgili 23. dönem POMEM sonuçları açıklandı ve adaylar eğitimlerine başladı. Geriye 20 bin polis alımı kaldı.

EN AZ LİSE MEZUNU 20 BİN POLİS ALINACAK!

35 bin kişilik polis alımının 15 bin kişilik kısmı tamamlandı. Geriye kalan 20 bin polis alımının ise 2019 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Alınacak 20 bin polis lise, önlisans ve lisans mezunları adaylar arasında pay edilerek alımlar gerçekleştirilecek. POMEM, PMYO, PÖH ve PAEM kapsamında gerçekleştirilecek 20 bin alım için ilan tarihi henüz net değil.

2500 POLİS POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU'NA (PMYO) ALINACAK!

Bilindiği gibi her yıl Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2250 erkek, 250 kadın olmak üzere 2500 polis alımı yapılmaktadır. Alınacak 20 bin polisin 2500 kişilik kısmı PMYO kapsamında TYT puanına göre alınacak. Başvuru yapacak adayların YKS 'de TYT oturumuna başvuru yapması gerekiyor.

2500 POLİS PAEM'E ALINACAK!

2019 yılında 20 bin polis alımının PAEM bünyesine 2019 yılı içerisinde yıl sonuna doğru yapılacağı ifade ediliyor. 2018 yılı Eylül ayında yapılan alımın 2019 yılının sonuna doğru yapılması bekleniyor. PAEM kapsamında da 2500 polis alımı yapılacağı tahmin ediliyor..

15 BİN POMEM-PÖH ALINACAK!

5 bin kişilik alım PMYO ve PAEM arasında pay edilirse kalan 15 binlik sayı da POMEM-PÖH olarak yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2019 yılında PÖH alımı yapılması için talimat verdiği ve personel ihtiyaç durumunun Polis Akademisi Başkanlığı tarafından analiz edildiğini belirtti. Ciddi bir eksik olmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " daha önce de söyledim. Kızlarımızdan da PÖH alımı yapacağız" diyerek Kadın PÖH alımı yapılacağını da ifade etmiş oldu. Ciddi bir eksik olmadığı için 5 bin civarında Polis özel harekat alımı olacağı tahmin ediliyor. Adaylar 24. dönem POMEM 'in PÖH alımı olarak yapılmasını talep ediyor.

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