En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz ay yapılan duyuruda, 2018 PMYO kapsamında 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, ilgili alımlara ön başvuru işleminin Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılacak duyurunun ardından başlayacağı belirtilmişti.

POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın kısa süre içerisinde 2018 PMYO Başvuru Kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığı anda haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilir ya da Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna katılabilirsiniz. Gruba katılım için TIKLAYIN.