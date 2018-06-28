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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO)

En az lise ve dengi okullardan mezun 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemleri başlıyor. 2018 PMYO Başvuru işlemleri başlıyor. İşte Başvuru tarihleri ve detaylar...

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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO)

En az lise ve dengi okullardan mezun 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemleri başlıyor. 2018 PMYO Başvuru işlemleri başlıyor. İşte Başvuru tarihleri ve detaylar...

28 Haziran 2018 Perşembe 17:55
En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz ay yapılan duyuruda, 2018 PMYO kapsamında 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, ilgili alımlara ön başvuru işleminin Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılacak duyurunun ardından başlayacağı belirtilmişti.

POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU
Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın kısa süre içerisinde 2018 PMYO Başvuru Kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığı anda haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilir ya da Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna katılabilirsiniz. Gruba katılım için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nur 9 dakika önce

Yaş sınırı kalksın lutfen herkes başvurabılsın

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Burak 7 dakika önce

Baraj puanı yine 260 mı olur yoksa sınav sistemi değişti diye 250 fln mı olur ?

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