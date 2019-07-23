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Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında 1843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında 1843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 22:09
Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106 personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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emniyette terfiler belli oldu
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