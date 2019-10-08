Emniyet, polisin görev saatlerinde sigara içmemesini istedi

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin görev saatleri içerisinde (istirahat ve dinlenme saatleri hariç) tütün ürünlerini tüketmemesini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislik mesleği vakarının vatandaş nezdinde en üst seviyede kabul görmesi amacıyla 4 maddelik bir talimat yayınladı.

Bu talimat yazısına göre, polislere tütün ürünlerinin tüketimi konusunda kurallara uymaları için eğitim verilecek, Kanunun ilgili hükümlere personele tebliğ edilecek, görev saatleri için polislerin tütün ürünlerini tüketmemesi istenecek, Kanuna aykırı davranan meslek personeline cezai ve disiplin işlemleri uygulanacak.