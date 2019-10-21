Emniyet müdürlerinin görev yeri değişti! İstanbul Emniyeti'nde yeni görevlendirmeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Bazı Şube Müdürlüklerine yeni isimler atandı.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:
HASAN FEHMİ TALAY - Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAZIM GÜMÜŞ - Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
MEHMET BAŞKÖY - Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZCAN AYBEK – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
MURAT AYDIN - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
İZZET ÖZDEMİR - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ ENGİN - İstanbul Havalimanı Şube Müdürü
YILMAZ DEMİREL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ OSMAN TURHAN – Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
KAMİL YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MUSTAFA DEMİR - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
EREN ÖZTÜRK - Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
BİROL TAŞKOPARAN - Polisevi Şube Müdürü
EKREM EREN ERMİŞ - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
NİYAZİ İNCİ - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
FERAMUZ ÇETİN - Kartal İlçe Emniyet Müdürü
MÜSLÜM KAHRAMAN - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR ÖZDOĞANOĞLU - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
MURAT SEVGİ - Bakım Onarım Şube Müdürü
AYKUT KORKMAZ - Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
ALPASLAN ATASOY - Fatih İlçe Emniyet Müdürü
GÖKHAN KARAASLAN - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
NADİR KONAK - Dış İlişkiler Şube Müdürü
MURAT BİNGÖL - Adalar İlçe Emniyet Müdürü
MURAT ÇAYKARA - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
TANER ERTÜRK - Silivri İlçe Emniyet Müdürü
SİNAN ÇAMUROĞLU - Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
YENER YAŞAR - Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü
ZAFER BAYBABA - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLEÇ - Beykoz İlçe Emniyet Müdürü
NECMETTİN YÜKSEK - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN ÖZMEN - Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN BİLGİLİ - Spor Güvenliği Şube Müdürü
BÜLENT ÇELİK - Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
MURAT YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
OKTAY CİVAN - Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SEMA ŞAHİN - Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili
NESLİHAN ŞENTÜRK - Foto Film Şube Müdürü
HASAN DEMİRBAĞ - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
BELMA ALDEMİR - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MURAT BAYHAN - Güven Timleri Şube Müdürü
OKTAY ÇELİK - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
HÜSEYİN SELMAN - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
VELİ ŞENGÜL - Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
YALÇIN ERDEM - Turizm Şube Müdürü
RABİA ALTUN - Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ - Çevik Kuvvet Şube Müdürü
MEHMET YAŞAR ZEHİR - Deniz Limanı Şube Müdürü
BURAK BODUR - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
İBRAHİM KOÇ - Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
AYHAN ELMALI - Güngören İlçe Emniyet Müdürü
HÜSEYİN GÜNGÖR - Ulaştırma Şube Müdürü
CANSAL KANLIKAYA - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ HALICI ÇELİK - Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü
MURAT ÖZBEK - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
TURAN ÇELİK - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
ÖZGÜR KARLITEPE - Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
ENGİN KESKİN - Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ŞENOL YILMAZ - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SELMA GENÇKAYA - Koruma Şube Müdürü
ŞEKİP AKIN - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
ÖMER ERHAN KONANÇ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
UĞUR KURAK - Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ERİŞMİŞ - Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZAY KAYHAN - Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
ÖMER ÜNVER - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
MUHAMMET HANİFİ ZENGİN - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü
ABDULLAH ASLAN - Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili
ÇAĞATAY ŞENOL - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SERKAN DURAN - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR KAAN İBRİK - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÜNAY - Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ KESİKOĞLU - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
LÜTFÜ DOĞAN - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı
YÜKSEL BAYSAL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜLYA YAPRAKLI - Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU - Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı
(Sabah)