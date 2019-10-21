Emniyet müdürlerinin görev yeri değişti! İstanbul Emniyeti'nde yeni görevlendirmeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Bazı Şube Müdürlüklerine yeni isimler atandı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:

HASAN FEHMİ TALAY - Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAZIM GÜMÜŞ - Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

MEHMET BAŞKÖY - Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖZCAN AYBEK – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

MURAT AYDIN - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

İZZET ÖZDEMİR - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

DENİZ ENGİN - İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

YILMAZ DEMİREL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALİ OSMAN TURHAN – Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

KAMİL YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

MUSTAFA DEMİR - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

EREN ÖZTÜRK - Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

BİROL TAŞKOPARAN - Polisevi Şube Müdürü

EKREM EREN ERMİŞ - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

NİYAZİ İNCİ - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

FERAMUZ ÇETİN - Kartal İlçe Emniyet Müdürü

MÜSLÜM KAHRAMAN - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

UĞUR ÖZDOĞANOĞLU - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

MURAT SEVGİ - Bakım Onarım Şube Müdürü

AYKUT KORKMAZ - Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

ALPASLAN ATASOY - Fatih İlçe Emniyet Müdürü

GÖKHAN KARAASLAN - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü

NADİR KONAK - Dış İlişkiler Şube Müdürü

MURAT BİNGÖL - Adalar İlçe Emniyet Müdürü

MURAT ÇAYKARA - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü

TANER ERTÜRK - Silivri İlçe Emniyet Müdürü

SİNAN ÇAMUROĞLU - Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

YENER YAŞAR - Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü

ZAFER BAYBABA - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

HÜSEYİN GÜLEÇ - Beykoz İlçe Emniyet Müdürü

NECMETTİN YÜKSEK - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü

ERCAN ÖZMEN - Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

ERCAN BİLGİLİ - Spor Güvenliği Şube Müdürü

BÜLENT ÇELİK - Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

MURAT YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

OKTAY CİVAN - Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SEMA ŞAHİN - Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili

NESLİHAN ŞENTÜRK - Foto Film Şube Müdürü

HASAN DEMİRBAĞ - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

BELMA ALDEMİR - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

MURAT BAYHAN - Güven Timleri Şube Müdürü

OKTAY ÇELİK - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

HÜSEYİN SELMAN - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

VELİ ŞENGÜL - Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü

YALÇIN ERDEM - Turizm Şube Müdürü

RABİA ALTUN - Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ - Çevik Kuvvet Şube Müdürü

MEHMET YAŞAR ZEHİR - Deniz Limanı Şube Müdürü

BURAK BODUR - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

İBRAHİM KOÇ - Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

AYHAN ELMALI - Güngören İlçe Emniyet Müdürü

HÜSEYİN GÜNGÖR - Ulaştırma Şube Müdürü

CANSAL KANLIKAYA - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

DENİZ HALICI ÇELİK - Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü

MURAT ÖZBEK - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

TURAN ÇELİK - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü

ÖZGÜR KARLITEPE - Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

ENGİN KESKİN - Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ŞENOL YILMAZ - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SELMA GENÇKAYA - Koruma Şube Müdürü

ŞEKİP AKIN - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü

ÖMER ERHAN KONANÇ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürü

UĞUR KURAK - Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAKAN ERİŞMİŞ - Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖZAY KAYHAN - Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü

ÖMER ÜNVER - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

MUHAMMET HANİFİ ZENGİN - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü

ABDULLAH ASLAN - Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

ÇAĞATAY ŞENOL - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SERKAN DURAN - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

UĞUR KAAN İBRİK - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖMER FARUK GÜNAY - Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALİ KESİKOĞLU - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

LÜTFÜ DOĞAN - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

YÜKSEL BAYSAL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HÜLYA YAPRAKLI - Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU - Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı

(Sabah)