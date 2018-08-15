Emniyet Genel Müdürü Açıkladı: 15 Bin 500 Yeni Polis Alımı Yapılacak

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Gölbaşı'nda polis alımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 100 günlük icraat planı kapsamında 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan polis alımlarına ilişkin önemli bilgiler veren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın yaptığı açıklamaların detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni kapsamında yapmış olduğu konuşmasında önemli konulara değinen açıklamalar yaptı

Celal Uzunkaya açıklamasında 15 bin 500 yeni polis alımı yapacaklarını ve bu polis alımlarının 3 bin 500 kadarının komiser yardımcılığı pozisyonuna alınacağını duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Gölbaşı Kampüsü'nde, 2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Düzenlenen mezuniyet töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya birer konuşma yaptılar.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yapmış olduğu konuşmasında polis alımlarına ilişkin çok önemli bilgilere yer verdi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya polis alımları ile ilgili 2018 yılı içinde 15 bin 500 polis alımı yapılacağını açıklarken bu alımların 3 500 kadarının Komiser Yardımcısı pozisyonuna alınacağını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya geçmiş dönemlerde yapılan polis alımlarına ilişkin de bilgiler verdi. Celal Uzunkaya son 4 yıl içerisinde 10 bin 362 amir, 64 bin 731 memur yetiştiren Polis Akademisi Başkanlığı'nın, bugün de 9 aylık eğitimlerini tamamlayan, polislik mesleğinin gerektirdiği donanıma, bilgiye ve yeterliliğe sahip 1836'sı erkek 193'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 29 komiser yardımcısı adayının mezun olduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yapılacak olan polis alımları ile ilgili olarak bu yıl aralık ayı itibarıyla 10 bin 649 polis memurunun Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nden mezun olarak Türk Polis Teşkilatına kazandırılacağını açıkladı.

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