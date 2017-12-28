Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Basın Açıklaması! Vatandaş Silahlanıyor Mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Basın Açıklaması! Bireysel Silahlanma Arttı Mı?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesinden bazı basın yayın organlarında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik haberler nedeniyle bir basın açıklaması yayımlandı.

EGM'den az önce yapılan duyuruda 2014 yılından 2017 yılına kadar ruhsatlı silah sayılarında büyük bir azalma meydana geldiği, söz konusu tarihler aralığında herhangi bir artış söz konusu olmadığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün basın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik çıkan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bulundurma, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatındaki artışlar yıllık olarak 2014 yılında 78 bin 332, 2015 yılında 100 bin 836, 2016 yılında 84 bin 268, 2017 yılı Aralık ayı itibariyle 73 bin 38’dir.

Ülke genelinde bu kapsamda bugüne kadar verilmiş toplam ruhsat sayısı 706.877’dir. Bu sayı kamu görevlileri, emekli kamu görevlileri, meslek mensupları ve can güvenliğinden dolayı kişilere verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarını içermektedir. 2017 yılında güvenlik korucularına da silah ruhsatı verilmeye başlanmıştır.

Son 11 yılda ruhsatlı silahların sayılarında azalma meydana geldiği görülmektedir. 2006 yılında 85 bin 789 silah ruhsatı düzenlenmişken 2017 yılında bu sayı 73.038 olmuştur.

Yivsiz av tüfeklerine verilen ruhsat sayısı ise 2014 yılında 126.258, 2015 yılında 149.534, 2016 yılında 145.276 ve 2017 yılında ise 127.702 artarak 1.641.106 olmuştur.

Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde bireysel silahlanmanın yıllara göre azaldığı görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA