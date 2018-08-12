Emniyet Genel Müdürlüğü PAEM Sınav Sonuçları Açıklandı!

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 06-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

Söz konusu Eğitim Sonu sınav sonuçları için;

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