Emniyet 10 Bin 500 Bekçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Onbinlerce aday İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir televizyon programında açıklanan 10 bin 500 bekçi alımı açıklamasından sonra büyük bir heyecanla alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı İl Müdürlüklerine 7 bin bekçi alımı ile ilgili yazı gönderildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gönderilen yazının ve 10 bin 500 bekçi alımı sürecinin detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından il Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazı şöyle;

2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacağından dolayı asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan il emniyet müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sağlık Raporu İşlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir. 7 Ocak – 1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisin bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.

PEKİ 10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından il emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıya göre 10 bin 500 bekçi alımı için süreç 7 bin bekçi alımına ilişkin eğitimin başlaması ille birlikte başlamış olacak. Yani 7 Ocak 2019 tarihinden sonra başlayacaktır. Ocak ayı içerisinde de 10 bin 500 bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilana çıkmasını bekliyoruz.

BEKÇİ ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili genel şartların da yine bir önceki 7 bin bekçi alım şartları ile aynı olacağını düşünüyoruz. Buna göre bekçi alım şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bekçilik yönetmeliğinde eğitim durumu en az ilkokuldur. Ancak yayımlanan ilanlarda İçişleri Bakanlığı alımı lise mezunu adaylar arasından yapıyor.)

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak.

Alım yapılan İl sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerliğini yapmış olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Sicil kaydı olmak ve güvenlik soruşturması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Herhangi bir siyasi partiye üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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