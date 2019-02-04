EGM, POMEM, PÖH, PMYO Kadrolu Personel Alıyor! Başvurular Başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan ile değişik emniyet teşkilatlarına ve birimlerine kadrolu hizmetli alınacağı duyurulmuştu. Başvurular bugün başladı ve 8 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

Kimlik belgesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 04/02/2019 – 08/02/2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

EGM KADROLU HİZMETLİ BAŞVURU KILAVUZU

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